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BBC

بعد 23 عامًا.. أنباء عن استشهاد شقيق محمد الدرة رمز الانتفاضة الفلسطينية

07:17 م الخميس 18 يناير 2024

بعد 23 عامًا.. أنباء عن استشهاد شقيق محمد الدرة رم

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مصراوي

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد أحمد الدرة شقيق الشهيد محمد الدرة رمز انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك بعد نحو 23 عامًا من استشهاد أخيه.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن شقيق محمد الدرة استشهد في قصف منزلهم بمخيم البريج في قطاع غزة.

وفي بداية الحرب على غزة استشهد عدد من أفراد الشهيد محمد الدرة، بينهم اثنان من أعمامه وأبنائهم، ليلحق بهم شقيقه اليوم الخميس، حسب ما أعلنته تقارير إعلامية فلسطينية.

ويعتبر الطفل محمد الدرة والذي اغتالته قوات الاحتلال أثناء الانتفاضة الفلسطينية 2000، أمام مرأى ومسمع من العالم ونقلت شاشات التلفزيون لحظة اغتياله وإصابة والده في ذلك الوقت.

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