ستوكهولم: اعتقال سويدي آخر في إيران "بدون سبب واضح"

طهران - (د ب أ)

أكدت وزارة الخارجية في ستوكهولم، اليوم الخميس، في بيان أن سويديا آخر اُعتقل في إيران في نهاية عام 2023.

وجاء البيان ليؤكد تقريرا إعلاميا محليا بهذا الخصوص.

وقالت الوزارة أن هذا الشخص هو مواطن مزدوج الجنسية يبلغ من العمر حوالي 60 عاما ويحمل جواز سفر سويديا إيرانيا ، وتم اعتقاله في نهاية نوفمبر "بدون سبب واضح"، وقالت الوزارة أنها على اتصال مع أقاربه.

وباعتقال هذا الشخص يصبح أربعة مواطنين سويديين على الأقل قيد الاعتقال في السجون الإيرانية، من بينهم الموظف في الاتحاد الأوروبي المسجون في إيران يوهان فلوديروس، الذي يواجه عقوبة إعدام.

استدعت وزارة الخارجية، أمس الأربعاء، القائم بالأعمال الإيراني الحالي في ستوكهولم للمطالبة بالإفراج الفوري عن السويديين المحتجزين "تعسفيا" وتمكين القنصلية من الاتصال بهم.

والجدير بالذكر أن إيران أعدمت، في مايو 2023، معارضا سويديا من أصل إيراني تم اتهامه بالقيام بأنشطة إرهابية.

كما تم الحكم بالإعدام على الطبيب أحمد رضا جلالي، وهو مواطن آخر يحمل جنسية مزدوجة، في أعقاب اتهامه بالتجسس.