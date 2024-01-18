عبد الملك الحوثي: مستمرون باستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل

صنعاء - (بي بي سي)

قال زعيم حركة أنصار الله الحوثية في اليمن عبد الملك الحوثي إن الحركة ستستمر في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل والقصف إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة "حتى ينتهي العدوان والحصار على غزة".

وأضاف: "من حق أهالي غزة أن ينتهي الحصار عليهم وتتدفق المواد الغذائية والطبية".

كما قال الحوثي إن الاعتداءات الأمريكية وتصنيفات واشنطن بالإرهاب "ليس لها أي أهمية"، مضيفاً: "إنه لشرف عظيم أن نكون في مواجهة مباشرة مع الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني الذين هم أم الإرهاب وجذور الإرهاب ومنابع الإرهاب".

وأكمل بأنه هناك "خطوات ملموسة" في تطوير قدرات الحوثي العسكرية.