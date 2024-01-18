إعلان

BBC

فقد منذ أسبوع.. الحرس البحري التونسي يواصل البحث عن قارب يقل 40 مهاجرًا

04:19 م الخميس 18 يناير 2024

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تونس - (د ب أ)

قال مسؤول أمني في تونس إن وحدات الحرس البحري تواصل عمليات البحث والتمشيط للعثور على قارب يقل نحو 40 مهاجرا تونسيا فقد أثره منذ أسبوع.

وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن لا معلومات حتى الآن عن المفقودين.

وتجري عمليات التمشيط في البحر في سواحل صفاقس والمهدية وعبر الجو من خلال مروحيات عسكرية.

وقال الجبابلي إن البحث بدأ بعد أن تقدم أهالي المفقودين بطلب المساعدة من السلطات الأمنية ومعرفة مصير أبنائهم.

ووفق المعلومات الأمنية ، غادر القارب سواحل المنطقة في الليلة الفاصلة بين يومي 10 و11 من الشهر الجاري في طريقه إلى السواحل الإيطالية، ولم تتوفر معلومات من الجانب الإيطالي بشأنه.

وشهدت سواحل تونس هذا العام تدفقات قياسية للمهاجرين عبر سواحلها إلى إيطاليا ولا سيما المهاجرين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء المتواجدين بعشرات الآلاف في المدن الساحلية.

تونس الحرس البحري التونسي حسام الجبابلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البرلمان الأوروبي يتبنى قرار وقف إطلاق النار في غزة بشروط

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* تغطية اليوم السادس: مصر وغانا في كأس الأمم.. إحصائيات وقنوات ناقلة مفتوحة
* انخفاض حرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من تغيرات جوية في هذا التوقيت
* الدولار في السوق السوداء يسجل رقما قياسيا جديدا.. وصل لـ60 جنيها
* القنوات المجانية لبث مباراة منتخب مصر وغانا