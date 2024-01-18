فقد منذ أسبوع.. الحرس البحري التونسي يواصل البحث عن قارب يقل 40 مهاجرًا

تونس - (د ب أ)

قال مسؤول أمني في تونس إن وحدات الحرس البحري تواصل عمليات البحث والتمشيط للعثور على قارب يقل نحو 40 مهاجرا تونسيا فقد أثره منذ أسبوع.

وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن لا معلومات حتى الآن عن المفقودين.

وتجري عمليات التمشيط في البحر في سواحل صفاقس والمهدية وعبر الجو من خلال مروحيات عسكرية.

وقال الجبابلي إن البحث بدأ بعد أن تقدم أهالي المفقودين بطلب المساعدة من السلطات الأمنية ومعرفة مصير أبنائهم.

ووفق المعلومات الأمنية ، غادر القارب سواحل المنطقة في الليلة الفاصلة بين يومي 10 و11 من الشهر الجاري في طريقه إلى السواحل الإيطالية، ولم تتوفر معلومات من الجانب الإيطالي بشأنه.

وشهدت سواحل تونس هذا العام تدفقات قياسية للمهاجرين عبر سواحلها إلى إيطاليا ولا سيما المهاجرين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء المتواجدين بعشرات الآلاف في المدن الساحلية.