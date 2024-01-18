بسبب تهديد جوي.. إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر

تل أبيب - (بي بي سي)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن تهديدًا جويًا فوق البحر الأحمر، يوم الخميس، دفع القوات الإسرائيلية إلى إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات الساحلية الجنوبية وإطلاق صاروخ اعتراضي، مضيفاً أن "الخطر قد زال".

ولم يحدد بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي نوع الجسم الجوي الذي شُن باتجاه إيلات.

وكانت المدينة، في السابق، هدفاً للصواريخ بعيدة المدى أو هجمات الطائرات بدون طيار من قبل مسلحي حركة أنصار الله الحوثية المتحالفة مع إيران.

وقال مسعفون إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في مكان الحادث، حيث أفاد شهود عيان بسماعهم صوت انفجار بصوت عالٍ وأظهر التلفزيون المحلي دخانًا فوق خليج العقبة.

ويشن الحوثيون هجمات على إسرائيل تضامنًا مع مقاتلي حركة حماس الفلسطينية، والتي تخوض حربًا ضد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.