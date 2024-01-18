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BBC

لافروف: العلاقات الروسية الصينية تشهد أفضل فترة في تاريخها

03:51 م الخميس 18 يناير 2024

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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موسكو - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن العلاقات بين روسيا والصين تشهد أفضل فترة في تاريخها الذي يمتد لقرون من الزمان.

وأضاف لافروف، في المؤتمر الصحفي السنوي حول نتائج السياسة الخارجية الرئيسية الروسية لعام 2023، "أنا متأكد من أنكم على علم بتقييماتنا لتطور العلاقات مع الصين. إنها أسرع اقتصاد نموا، إلى جانب الاقتصاد الهندي. وتشهد العلاقات مع الصين أفضل فترة في تاريخها الذي يمتد لقرون من الزمان".

وأشار لافروف إلى أنه "من المهم بشكل خاص بالنسبة لنا أن شي جين بينج توجه في اول زيارة رسمية له إلى موسكو في مارس 2023 بعد إعادة انتخابه رئيسا للصين"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف لافروف "وبدوره، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين في أكتوبر الماضي للمشاركة في منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي".

وأشار لافروف أيضا إلى التطور التدريجي لعلاقات التعاون المميزة بشكل خاص مع الهند.

وقال لافروف "هنا أيضا، يوجد حوار منتظم على أعلى مستوى، على غرار وزاراتي الخارجية".

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي العلاقات الروسية الصينية تطور العلاقات مع الصين

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