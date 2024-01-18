الدنمارك تعلن مشاركتها في التحالف العسكري ضد الحوثيين في البحر الأحمر

كوبنهاجن - (بي بي سي)

قال وزير خارجية الدنمارك، لارس لوك راسموسن، الخميس، إن الدنمارك ستنضم إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يضم ست دول لمواجهة الحوثيين في اليمن بسبب الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال الوزير إن مساهمة الدنمارك "ستقتصر على ضابط أركان واحد".

وفي السياق، ربط جهاز الاستخبارات الدنماركية "بيت"، في أحدث تقييماته، الخميس، بين تكثيف الهجمات الإسرائيلية ضد غزة والتهديد "الإرهابي" في الدنمارك، خاصة في ظل استمرار تدفق الصور والفيديوهات التي تبين ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، والغضب من موقف الحكومة من الحرب.