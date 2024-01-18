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BBC

الدنمارك تعلن مشاركتها في التحالف العسكري ضد الحوثيين في البحر الأحمر

03:49 م الخميس 18 يناير 2024

الدنمارك

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كوبنهاجن - (بي بي سي)

قال وزير خارجية الدنمارك، لارس لوك راسموسن، الخميس، إن الدنمارك ستنضم إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يضم ست دول لمواجهة الحوثيين في اليمن بسبب الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال الوزير إن مساهمة الدنمارك "ستقتصر على ضابط أركان واحد".

وفي السياق، ربط جهاز الاستخبارات الدنماركية "بيت"، في أحدث تقييماته، الخميس، بين تكثيف الهجمات الإسرائيلية ضد غزة والتهديد "الإرهابي" في الدنمارك، خاصة في ظل استمرار تدفق الصور والفيديوهات التي تبين ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، والغضب من موقف الحكومة من الحرب.

هذا المحتوى من

BBC
الدنمارك التحالف العسكري ضد الحوثيين البحر الأحمر

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