إعلان

BBC

الجيش الباكستاني يكشف تفاصيل استهدافه للأراضي الإيرانية

01:39 م الخميس 18 يناير 2024

الجيش الباكستاني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال الجيش الباكستاني، إن الضربات التي وجهها للأراضي الإيرانية نفذت بعناية فائقة "لتفادي الأضرار الجانبية".

وأضاف الجيش في بيان له اليوم الخميس، أن القوات سوف تبقى في حالة تأهب لضمان سلامة المواطنين الباكستانيين ضد الأعمال الإرهابية".

كانت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية، أعلنت صباح اليوم الخميس، تنفيذ ضربات عسكرية ضد جماعات مسلحة مناهضة لإسلام آباد داخل إيران، غداة تنفيذ طهران ضربات داخل باكستان.

وقالت الوزارة في بيان: "نفذت باكستان هذا الصباح سلسلة من الضربات العسكرية الدقيقة عالية التنسيق والموجهة على وجه التحديد ضد مخابئ الإرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية"، وفقا لقناة "جيو نيوز".

وذكر البيان أن عددا من "الإرهابيين" قتلوا خلال العملية التي استندت إلى معلومات استخباراتية.

كانت باكستان قد وجهت تحذيرا لإيران من "عواقب وخيمة" بعد أن انتهكت طهران المجال الجوي الباكستاني، ما أسفر عن مقتل باكستانيين اثنين وإصابة آخرين، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أمس الأربعاء.

الجيش الباكستاني إيران باكستان الأعمال الإرهابية

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* الدولار في السوق السوداء يسجل رقما قياسيا جديدا.. وصل لـ60 جنيها
* مؤشر إيجابي.. تعافي الجنيه مقابل الدولار في العقود الآجلة قصيرة المدى
* القنوات المجانية لبث مباراة منتخب مصر وغانا
* أمطار ورياح وانخفاض الحرارة".. الأرصاد" اضطراب حالة الطقس بداية من هذا الموعد