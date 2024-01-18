الجيش الباكستاني يكشف تفاصيل استهدافه للأراضي الإيرانية

مصراوي

قال الجيش الباكستاني، إن الضربات التي وجهها للأراضي الإيرانية نفذت بعناية فائقة "لتفادي الأضرار الجانبية".

وأضاف الجيش في بيان له اليوم الخميس، أن القوات سوف تبقى في حالة تأهب لضمان سلامة المواطنين الباكستانيين ضد الأعمال الإرهابية".

كانت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية، أعلنت صباح اليوم الخميس، تنفيذ ضربات عسكرية ضد جماعات مسلحة مناهضة لإسلام آباد داخل إيران، غداة تنفيذ طهران ضربات داخل باكستان.

وقالت الوزارة في بيان: "نفذت باكستان هذا الصباح سلسلة من الضربات العسكرية الدقيقة عالية التنسيق والموجهة على وجه التحديد ضد مخابئ الإرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية"، وفقا لقناة "جيو نيوز".

وذكر البيان أن عددا من "الإرهابيين" قتلوا خلال العملية التي استندت إلى معلومات استخباراتية.

كانت باكستان قد وجهت تحذيرا لإيران من "عواقب وخيمة" بعد أن انتهكت طهران المجال الجوي الباكستاني، ما أسفر عن مقتل باكستانيين اثنين وإصابة آخرين، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أمس الأربعاء.