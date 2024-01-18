"وصولنا للبحر قضية وجودية".. إثيوبيا تعلق على بيان الجامعة العربية بشأن اتفاقية أرض الصومال

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الخميس، عن رفضها القاطع لبيان جامعة الدول العربية، الذي صدر أمس الأربعاء، بشأن الاتفاقية المبرمة بين إثيوبيا وأرض الصومال.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، ملس عالم، في تصريح صحفي، أن إثيوبيا لم تكن يوما دولة مزعزعة لاستقرار المنطقة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، أن مسألة الوصول إلى البحر، والتي تتبع مبادئ الأخذ والعطاء والتنمية المشتركة، تمثل قضية وجودية لإثيوبيا.