إعلان

BBC

الرئيس الإسرائيلي: التطبيع مع السعودية مفتاح الخروج من الحرب نحو أفق جديد

12:55 م الخميس 18 يناير 2024

إسحاق هرتسوج

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

يرى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، أن تطبيع العلاقات مع السعودية هو مفتاح الخروج من الحرب إلى أفق جديد، حسبما ذكرت "بي بي سي".

وأكد هرتسوج، في مؤتمر دافوس الاقتصادي، على حق بلاده في الدفاع عن نفسها، وادعى أنه لا ينكر المأساة الإنسانية في غزة وأنه يصلى من أجل أن تصل الأدوية المرسلة لغزة في إطار اتفاق قطري فرنسي إلى الرهائن.

وأضاف أن المجتمع الدولي لا يرسل بالكامل الـ 400 شاحنة يوميًا من المساعدات الإنسانية التي تستطيع إسرائيل فحصها.

إسحاق هرتسوج التطبيع مع السعودية مفتاح الخروج من الحرب الرئيس الإسرائيلي مؤتمر دافوس الاقتصادي المأساة الإنسانية في غزة طوفان الأقصى حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لافروف يطالب الولايات المتحدة بوقف عدوانها على اليمن

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* الدولار في السوق السوداء يسجل رقما قياسيا جديدا.. وصل لـ60 جنيها
* مؤشر إيجابي.. تعافي الجنيه مقابل الدولار في العقود الآجلة قصيرة المدى
* القنوات المجانية لبث مباراة منتخب مصر وغانا
* أمطار ورياح وانخفاض الحرارة".. الأرصاد" اضطراب حالة الطقس بداية من هذا الموعد