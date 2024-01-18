الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 51 فلسطينيًا من الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 51 فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية .

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن عمليات الاعتقال تركزت في بيت لحم والخليل ، فيما توزعت بقية الاعتقالات على رام الله وقلقيلية ونابلس وطولكرم.

وأفاد نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى ، يوم الأحد الماضي، بأن "حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو خمسة آلاف و875 شخصًا، وهي تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.