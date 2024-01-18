الرئيس الباكستاني: لن نتنازل عن أمننا الوطني وسنتخذ جميع الخطوات للدفاع عن أراضينا

مصراوي

قال الرئيس الباكستاني، إننا لن نتنازل عن أمننا الوطني وسوف نتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن أراضينا.

وأشاد الرئيس بمهنية القوات المسلحة الباكستانية في استهداف مخابئ الإرهابيين وتجنيب المواطنين الإيرانيين الإصابات، موضحا أن الإرهاب يشكل تحديا مشتركا وهناك حاجة إلى بذل جهود عالمية للقضاء عليه.

وتابع الرئيس الباكستاني: "نحترم تماما سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها ونتوقع الشيء نفسه من الدول الأخرى"، مشيرا إلى أن باكستان وإيران دولتان شقيقتان ويجب حل القضايا من خلال الحوار والتشاور المتبادل

كانت وكالة الأنباء الإيرانية، أعلنت ارتفاع عدد قتلى الهجمات الباكستانية على سراوان إلى 9.

ونفذت باكستان سلسلة ضربات عسكرية على مخابئ إرهابيين في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني.

وأعلنت الخارجية الباكستانية، مقتل عدد من الإرهابيين خلال العملية التي اعتمدت على معلومات استخباراتية، موضحة أن باكستان تحترم تماما سيادة إيران ووحدة أراضيها.

وأضافت، أن الضربات داخل إيران كانت دفاعا عن أمن باكستان ومصلحتها الوطنية، مشيرا إلى مواصلة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة وأمن الشعب الباكستاني، وإيجاد حلول مشتركة مع إيران ضد الإرهاب.

وتابعت الخارجية، أننا لن نسمح بالمساس بسيادتنا وسلامة أراضينا مهما كانت الظروف، موضحة أن رئيس الوزراء قرر إنهاء مشاركته في مؤتمر دافوس نظرا للتطورات الأخيرة.

وشددت الخارجية الباكستانية، على الحوار والتعاون بين دول المنطقة وعلى أهمية مواجهة التحديات بما فيها الإرهاب.

كان المساعد الأمني لمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، قال إن انفجارات سراوان ناجمة عن ضربة صاروخية باكستانية.

وأدان مصدر مطلع للتلفزيون الإيراني، هجوم باكستان على منطقة سراوان مطالبا بتوضيح سريع بشأن الحادث.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني في طهران لتقديم توضيح بشأن الهجوم.