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BBC

للمرة الرابعة.. الجيش الأمريكي يشن غارات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن

11:49 ص الخميس 18 يناير 2024

الجيش الامريكي

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موسكو - (بي بي سي)

شنّ الجيش الأمريكي فجر الخميس، للمرة الرابعة في أقلّ من أسبوع، ضربات في اليمن على مواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية المدعومة من إيران، استهدفت صواريخ كانت "معدّة لإطلاقها على خطوط الملاحة البحرية" التي أصبحت منذ أسابيع هدفا لهجماتهم.

وتأتي هذه الضربات، بُعيد ساعات قليلة على إعادة إدراج واشنطن جماعة الحوثي اليمنية على لائحتها للكيانات "الإرهابيّة" بسبب استمرارها في مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وكانت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة أعلنت في بيان عاجل أن غارات أمريكية وبريطانية استهدفت فجر الخميس محافظات الحديدة، تعز، ذمار، البيضاء وصعدة.

من جهته، أعلن الجيش الأمريكي قصفه فجر الخميس في اليمن 14 منصّة صواريخ مُذَخَّرة كان الحوثيون قد جهّزوها لإطلاقها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر.

إذ قالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، في بيان، إن الجيش الأمريكي نفذ مساء الأربعاء "ضربات على 14 صاروخا للحوثيين المدعومين من إيران كانت معدة للإطلاق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت القيادة المركزية أن "هذه الصواريخ التي كانت على منصّات الإطلاق، مثّلت خطراً داهما على السفن التجارية والمدمرات التابعة لسلاح البحرية الأمريكية في المنطقة، وكان يمكن إطلاقها في أي لحظة، مما أدى إلى تدخل القوات الأمريكية لممارسة حقها الأصيل وواجبها في الدفاع عن نفسها".

هذا المحتوى من

BBC
الجيش الأمريكي موسكو الحوثيين اليمن

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