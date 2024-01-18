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BBC

قمة محتملة بين رئيس وزراء اليابان والرئيس الأمريكي في 10 أبريل المقبل

10:26 ص الخميس 18 يناير 2024

اليابان والولايات المتحدة

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طوكيو - (د ب ا)

تعد اليابان والولايات المتحدة لعقد قمة بين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن في 10 أبريل المقبل، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة على الأمر اليوم الخميس.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن المصادر القول إن الحكومتين كانتا تعدان لزيارة كيشيدا لأمريكا مطلع مارس المقبل، ولكنهما قررتا تأجيل الموعد حيث تقرر الآن أن بايدن سوف يدلى بخطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس في السابع من مارس المقبل.

ومن المتوقع أن يدعو كيشيدا خلال القمة لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والامن الاقتصادي والفضاء الخارجي والأمن السيبراني. كما من المرجح أن يلقى كلمة أمام الكونجرس الأمريكي.

اليابان الولايات المتحدة فوميو كيشيدا جو بايدن

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