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BBC

عضو الوزاري الإسرائيلي: وقف حرب غزة يعني استسلامنا لحماس

10:23 ص الخميس 18 يناير 2024

حرب غزة

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مصراوي

قال عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر غدعون ساعر، إن وقف الحرب في غزة استسلام لحماس وهذا هو الضرر الاستراتيجي الأكبر.

كانت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، قالت أمس الأربعاء، إن عددا من جنود قوات الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي رفضوا المشاركة في القتال داخل قطاع غزة.

وأوضحت الإذاعة العبرية أن الجنود الرافضين للمشاركة في القتال في قطاع غزة تحدثوا عن ثغرات خطيرة على مستوى التدريب.

وفي وقت سابق أشارت القناة 12 العبرية في تقرير لها، إلى تدهور الحالة النفسية لنحو نصف الإسرائيليين بعد الحرب الجارية وزيادة حادة في استهلاك أدوية الاكتئاب.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية، قالت إن 1600 جندي إسرائيلي يعانون من الصدمات وأعراض التوتر منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة، أنه تم تسريح 90 جنديا إسرائيليا من الخدمة بسبب مشاكل نفسية منذ بدء الحرب، بينما 3 آلاف جندي إسرائيلي تواصلوا مع خط المساعدة المعني بالصحة النفسية منذ بدء الحرب.

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