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BBC

كبار المبعوثين النوويين لسول وواشنطن وطوكيو يجرون محادثات مع تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية

10:06 ص الخميس 18 يناير 2024

كوريا الجنوبية

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سول - (د ب أ)

من المقرر أن يجري كبار المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات في سول اليوم الخميس، مع تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، وتزايد الخطاب العدائي من قبل كوريا الشمالية وتعميق تعاونها العسكري مع روسيا.

وذكرت كالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن المحادثات بين كبير المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية كيم جون مع نظيرته الأمريكية جونج باك ونظيره الياباني هيرويوكي نامازو، تجرى بعد أيام فقط من وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون لكوريا الجنوبية بأنها "العدو الرئيسي"، وتعهده باحتلال كامل أراضيها في حالة نشوب حرب.

كما قامت كوريا الشمالية الأحد الماضي بتجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب ويحمل رأسا حربيا فائق الصوت، بعد نحو أسبوع من إطلاقها مئات قذائف المدفعية قرب الحدود البحرية الغربية.

كما تأتي المحادثات بعد يوم من اجتماع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون-هوي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو وسط تزايد المخاوف بشأن تعميق العلاقات بين البلدين.

كوريا الجنوبية شبه الجزيرة الكورية المبعوثين النوويين

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