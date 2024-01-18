بعد فشل الوساطة الصينية.. باكستان تغلق حدودها مع إيران وتخُلي مواطنيها بالمنطقة

مصراوي

قالت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الأربعاء، إن السلطات في باكستان أغلقت حدودها مع إيران حتى إشعار آخر، وفق ما أوردته "العربية" في بيان عاجل.

وأكدت وسائل الإعلام الباكستانية أن السلطات في إسلام آباد طلبت من المدنيين الابتعاد عن المنطقة الحدودية مع إيران، بعدما فشلت الوساطة الصينية للتهدئة بين إيران وباكستان.

وفي وقت سابق من اليوم قال وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده تتمسك بحق الرد على الخرق الإيراني، مؤكدا أن العلاقات مع طهران تضررت بشكل جدي.

وكانت إيران شنت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، أمس الثلاثاء، على مواقع داخل الأراضي الباكستانية تقول إنها تابعة لـ "جيش العدل" الذي تصنفه ظهران جماعة إرهابية.

فيما استدعت باكستان سفيرها لدى طهران على إثر الهجوم الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني، واعتبرته إسلام آباد انتهاكا لسيادتها على أراضيها.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني اليوم، إن القصف الأخير استهدف عناصر إرهابية إيرانية وليس مواطنين باكستانيين.

وأكد عبد اللهيان لنظيره الباكستاني أن أمن باكستان من أمن إيران وأن "جيش العدل" يمثل تهديدا إرهابيا للبلدين.