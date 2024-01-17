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BBC

متحدث جيش الاحتلال: دور مصر مهم لتنسيق الأمور الأمنية والإنسانية

09:49 م الأربعاء 17 يناير 2024

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إن حماس أطلقت صواريخ من منصات مدفونة في الأرض.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "الفرقة التي تعمل في منطقة خان يونس وسعت هجماتها هناك، كما أن قواتنا قتلت أكثر من 30 مخربا في جنوبي قطاع غزة، أكملنا تدمير بنية تحتية تابعة لحماس كانت تستخدم في إطلاق الصواريخ".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "قمنا بإخراج إحدى الفرق من غزة للراحة وللتدريب، لا تتوفر لنا صورة كاملة بشأن أوضاع المختطفين في غزة، وليست لدينا صورة كاملة عن المختطفين في غزة".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "شهدنا أمس إطلاق صواريخ من خان يونس باتجاه مناطق غلاف غزة، وأكملنا تدمير بنية تحتية كانت تستخدم في تصنيع صواريخ، وقمنا بشن هجمات على حزب الله في الشمال واستهدفنا مواقع لحماس في جنوب لبنان".

وأوضح متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: "لا نضمن وصول الأدوية للأسرى في غزة، و هناك تنسيق مع مصر ودورها مهم لتنسيق الجهود الأمنية أو الإنسانية".

جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري حماس خان يونس قطاع غزة طوفان الأقصى

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