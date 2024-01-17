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BBC

"بسبب إقصاء جالانت من القرارات الأمنية".. لابيد: ليس لدينا رئيس وزراء كفء

09:37 م الأربعاء 17 يناير 2024

يائير لابيد

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مصراوي

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حكومة الاحتلال السابق يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إن الأنباء عن إقصاء وزير الدفاع يوآف جالانت عن القرارات الأمنية تؤكد أنه ليس لديهم رئيس وزراء كفء.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أقصى جالانت عن اتصالات إدخال الدواء إلى قطاع غزة.

كذلك أوضحت القناة 13 العبرية أن نتنياهو عرقل في الأيام الأخيرة مقترحا لصفقة تبادل أسرى صاغه وزراء مجلس الحرب، قبل أن ينفي ديوان نتنياهو تلك الاتهامات ويوضح أن رئيس الحكومة رفض فقط طلب حماس إنهاء الحرب.

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