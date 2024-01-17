"نتمسك بحق الرد".. وزير خارجية باكستان يهدد نظيره الإيراني خلال اتصال هاتفي

مصراوي

قال وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تتمسك بحق الرد على الخرق الإيراني، مؤكدا أن العلاقات مع طهران تضررت بشكل جدي.

وكانت إيران شنت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، أمس الثلاثاء، على مواقع داخل الأراضي الباكستانية تقول إنها تابعة لـ "جيش العدل" الذي تصنفه طهران جماعة إرهابية.

فيما استدعت باكستان سفيرها لدى طهران على إثر الهجوم الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني، واعتبرته إسلام آباد انتهاكا لسيادتها على أراضيها.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني اليوم، إن القصف الأخير استهدف عناصر إرهابية إيرانية وليس مواطنين باكستانيين.

وأكد عبد اللهيان لنظيره الباكستاني أن أمن باكستان من أمن إيران وأن "جيش العدل" يمثل تهديدا إرهابيا للبلدين.