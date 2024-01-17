إعلان

BBC

"نتمسك بحق الرد".. وزير خارجية باكستان يهدد نظيره الإيراني خلال اتصال هاتفي

09:14 م الأربعاء 17 يناير 2024

جليل عباس جيلاني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تتمسك بحق الرد على الخرق الإيراني، مؤكدا أن العلاقات مع طهران تضررت بشكل جدي.

وكانت إيران شنت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، أمس الثلاثاء، على مواقع داخل الأراضي الباكستانية تقول إنها تابعة لـ "جيش العدل" الذي تصنفه طهران جماعة إرهابية.

فيما استدعت باكستان سفيرها لدى طهران على إثر الهجوم الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني، واعتبرته إسلام آباد انتهاكا لسيادتها على أراضيها.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني اليوم، إن القصف الأخير استهدف عناصر إرهابية إيرانية وليس مواطنين باكستانيين.

وأكد عبد اللهيان لنظيره الباكستاني أن أمن باكستان من أمن إيران وأن "جيش العدل" يمثل تهديدا إرهابيا للبلدين.

جليل عباس جيلاني وزير خارجية باكستان يهدد حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني الخرق الإيراني

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
استهداف سفينة أمريكية قرب اليمن ورفض الإفصاح عن السلاح المستخدم

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

. شعبة السيارات توضح هل وصل سعر دولار السيارات إلى 60 جنيهًا
* سعر الدولار في السوق السوداء يقفز فوق 59 جنيها لأول مرة بمصر
* الرئيس السيسي يحذر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة