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BBC

البحرية البريطانية: بلاغ عن استهداف سفينة بطائرة مسيرة قرب اليمن

09:02 م الأربعاء 17 يناير 2024

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية

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مصراوي

نقلت صحيفة "رويترز" عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، تصريحات تشير إلى تلقيها تقريرا عن حادث على بعد 60 ميلا بحريا جنوب شرق عدن في اليمن.

وأوضحت الهيئة البحرية البريطانية أن ربُّان أبلغ عن استهداف طائرة مسيرة لسفينته، لافتة في تقريرها إلى أن الربان أبلغ عن نشوب حريق على متن السفينة قبل إطفائه لاحقا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن اليوم، إدراج جماعة أنصار الله "الحوثيين" على قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفّذ بعد 30 يوما.

وأشار بيليكن إلى أن الحوثيين شنّوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أنه في حال أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف، موضحا أن التصنيف سيسري خلال 30 يوما لمنح واشنطن الوقت لتقليل آثار هذا القرار على الشعب اليمني.

ولفت سوليفان إلى أن واشنطن تريد أن يجبر هذا التصنيف الحوثيين على الابتعاد عن إيران.

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