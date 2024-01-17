الحوثيون: من السخرية أن يأتي تصنيفك كإرهابي من دولة الإرهاب العالمي

مصراوي

قال المكتب السياسي لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم الأربعاء، إنه بعد الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن عمدت واشنطن لما تسميه بالتصنيف في لائحة الإرهاب.

وأشار الحوثيون إلى أن هذا التصنيف الأمريكي سلوك مثير للسخرية بأن يأتي تصنيفك من قبل دولة الإرهاب العالمي، مؤكدين أنه لا قيمة عملية له وأن أمريكا عمليا هي من تقف وراء معاناة اليمن.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن اليوم، إدراج جماعة أنصار الله "الحوثيين" على قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفّذ بعد 30 يوما.

وأشار بيليكن إلى أن الحوثيين شنّوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أنه في حال أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف، موضحا أن التصنيف سيسري خلال 30 يوما لمنح واشنطن الوقت لتقليل آثار هذا القرار على الشعب اليمني.

ولفت سوليفان إلى أن واشنطن تريد أن يجبر هذا التصنيف الحوثيين على الابتعاد عن إيران.