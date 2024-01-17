بعد القرار الأمريكي.. أول تعلّق من حماس على تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية

مصراوي

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان لها، اليوم الأربعاء، إعادة تصنيف واشنطن لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن كحركة إرهابية عالمية.

وأكدت حركة حماس أن التصنيف الأمريكي قرار مسيس وانحياز فاضح للاحتلال ومحاولة مكشوفة لمنحه الغطاء لاستكمال عدوانه.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن اليوم، إدراج جماعة أنصار الله "الحوثيين" على قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفّذ بعد 30 يوما.

وأشار بيليكن إلى أن الحوثيين شنّوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أنه في حال أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف، موضحا أن التصنيف سيسري خلال 30 يوما لمنح واشنطن الوقت لتقليل آثار هذا القرار على الشعب اليمني.

ولفت سوليفان إلى أن واشنطن تريد أن يجبر هذا التصنيف الحوثيين على الابتعاد عن إيران.