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BBC

الحوثيون: التصنيف الأمريكي لن يُثنينا عن موقفنا الثابت الداعم للفلسطينيين

06:33 م الأربعاء 17 يناير 2024

جماعة أنصار الله الحوثية -أرشيفية

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مصراوي

قال المتحدث باسم أنصار الله "الحوثيين" محمد عبد السلام، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تستخدم قضية تصنيف الجماعة لأغراض سياسية، موضحا أن ما قام ب الحوثيون في البحر الأحمر هو نوع من الضغط لوقف الحرب على غزة.

وأكد عبد السلام خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن التصنيف الأمريكي لن يثني الجماعة عن موقفها الثابت الداعم للفلسطينيين، مشددا على أن القرار الأمريكي الأخير بتصنيفهم كجماعة إرهابية لن يزيدهم سوى تمسك بموقفهم الداعم للفلسطينيين.

وأوضح عبد السلام أنه لا توجد خطوط إمداد إيرانية إلى اليمن وأن ما يتردد بشأن ذلك غير صحيح.

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