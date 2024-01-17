وزير الخارجية الإيراني لنظيره الباكستاني: "جيش العدل" يمثل تهديدًا إرهابيًا للبلدين

مصراوي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني، اليوم الأربعاء، إن القصف الإيراني الأخير استهدف عناصر إرهابية إيرانية وليس مواطنين باكستانيين.

وأكد عبد اللهيان لنظيره الباكستاني أن أمن باكستان من أمن إيران وأن "جيش العدل" يمثل تهديدا إرهابيا للبلدين.

ويعتبر "جيش العدل" أحد الجماعات الإيرانية المعارضة المسلحة، والتي تدّعي أنها تحارب السلطات الإيرانية لاستعادة حقوق البلوش وأتباع المذهب السنّي.

وتصنف طهران "جيش العدل" الذي يتمركز في محافظتي سيستان وبلوشستان (الممتدة بين إيران وباكستان وأفغانستان) كجماعة إرهابية، منذ تأسيسها في عام 2012 بعد عامين من إعدام زعيم حركة "جند الله" البلوشية في يونيو 2010.

وتبنت المجموعة المسلحة العديد من العمليات التي استهدفت عناصر الحرس الثوري الإيراني، والتي كان أكثرها استفزازية في عام 2017 حينما قتلت عشرة عناصر من الأمن الإيراني بينهم 3 ضباط.

غير أن باكستان دائما ما تنفي وجود عناصر لـ "جيش العدل" على أراضيها، وتطالب إيران بإمدادها بأية معلومات تساعدها في الوصول إلى هؤلاء العناصر لتتخذ الإجراءات اللازمة.