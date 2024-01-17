"بسبب ثغرات بالتدريب".. الإذاعة الإسرائيلية: بعض جنود الاحتياط رفضوا الذهاب لغزة

مصراوي

قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأربعاء، إن عددا من جنود قوات الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي رفضوا المشاركة في القتال داخل قطاع غزة.

وأوضحت الإذاعة العبرية أن الجنود الرافضين للمشاركة في القتال في قطاع غزة تحدثوا عن ثغرات خطيرة على مستوى التدريب.

وفي وقت سابق أشارت القناة 12 العبرية في تقرير لها، إلى تدهور الحالة النفسية لنحو نصف الإسرائيليين بعد الحرب الجارية وزيادة حادة في استهلاك أدوية الاكتئاب.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية، قالت إن 1600 جندي إسرائيلي يعانون من الصدمات وأعراض التوتر منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة، أنه تم تسريح 90 جنديا إسرائيليا من الخدمة بسبب مشاكل نفسية منذ بدء الحرب، بينما 3 آلاف جندي إسرائيلي تواصلوا مع خط المساعدة المعني بالصحة النفسية منذ بدء الحرب.

بينما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق، أن 7 % من جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي يعانون أعراضا نفسية مباشرة.