وزير الداخلية الإيراني: العلاقات الإيرانية-الباكستانية وثيقة جدًا

طهران - (د ب أ)

قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إن الحدود الإيرانية-الباكستانية كانت وستظل حدودا للسلام والصداقة والعلاقات الوثيقة والجيدة جدا بين البلدين.

وفي حفل افتتاح المعرض الدولي الأول للتصدير إلى باكستان، مساء أمس الثلاثاء، اعتبر وحيدي أن إقامة مثل هذه المعارض والمؤتمرات والأنشطة يمكن أن تكوّن أسسا ومنصة جيدة لتطوير العلاقات بين الدول، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ودعا وزير الداخلية الإيراني المواطنين والشركات ورجال الأعمال والتجار إلى التعرف على قدرات الدول المجاورة، طالبا من دول الجوار معرفة قدرات إيران وخاصة المناطق التجارية الحرة والخاصة، الأمر الذي سيؤدي الى بناء المنطقة اقتصاديا.

وقال وحيدي إن هناك من لا يهمه مصلحة الشعوب فيسعى لمنع الاتصالات والتفاعلات الاقتصادية بين الدول المجاورة، مؤكدا على ضرورة وحدة دول المنطقة وتوسيع علاقاتها الاقتصادية من أجل الارتقاء بمكانتها إقليميا وعالميا.

وفي إشارة الى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وباكستان، أكد وزير الداخلية أن العلاقات الاقتصادية لا تشمل البعد الاقتصادي فقط ولكن تشمل أيضا الروابط الاستراتيجية والثقافية والتاريخية بين الدول وتخلق صداقة عميقة بين الدول.

وأوضح وحيدي أن هناك علاقات تاريخية وحضارية جيدة تجمع إيران بأفغانستان وباكستان وسلطنة عمان ويجري تعزيزها.

وأكد وحيدي أن الحفاظ على العلاقات وتعزيزها بين الدول يعود بالنفع على جميع دول المنطقة.

واعتبر وزير الداخلية العلاقات الإيرانية-الباكستانية تاريخية وجيدة للغاية ومتقاربة ثقافيا، معربا عن أمله في أن يتم اتخاذ خطوات جيدة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.