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BBC

فنانون ومثقفون يوقعون عريضة تدعو لمقاطعة المؤسسات الثقافية الألمانية لقمعها صوت الفلسطينيين

02:30 م الأربعاء 17 يناير 2024

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برلين - (بي بي سي)

وقَع مئاتُ المثقفين والفنانين حول العالم، بينهم الكاتبة الفرنسية الحائزة على جائزة نوبل للآداب آني إيرنو على عريضة تدعو لمقاطعة المؤسسات الثقافية الألمانية بتهمة قمعها صوت الفلسطينيين في سياق الحرب الدائرة في غزة.

وأكّدت دار "سوهركامب" الألمانية التي تنشر كتب الأديبة الفرنسية توقّيعها على هذه العريضة موضحة أن تعاملاتهما "غير معنية بدعوة المقاطعة هذه".

وورد أيضا اسم لانا باستاسيتش على قائمة الموقّعين، وكانت الروائية البوسنية والصربية الحائزة على العديد من الجوائز، أعلنت قبل يومين على موقع إنستغرام إنهاء عقدها مع ناشرها الألماني.

ولم يتسنّ في الحال التحقّق من هويات منظّمي حملة "قاطعوا ألمانيا" الذين أكّدوا أنّ عريضتهم جمعت أكثر من ألف توقيع.

وتشير تقارير إلى إلغاء العديد من الفعاليات الثقافية في ألمانيا بسبب التباين في الآراء والانقسام في الأوساط الثقافية والفكرية حول حرب غزة بين المعسكر الرافض لـ "قمع" الحريات الفنية والمعسكر المقابل الذي أخذ على عاتقه مكافحة مظاهر "معاداة السامية المطردة في ألمانيا".

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BBC
برلين فلسطين المؤسسات الثقافية الألمانية غزة طوفان الأقصى

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