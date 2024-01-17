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BBC

حماس تكشف عن شروطها لإتمام صفقة "أدوية الأسرى"

12:59 م الأربعاء 17 يناير 2024

موسى أبو مرزوق

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وكالات

كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، عن شروط حماس بشأن "صفقة أدوية الأسرى" بين الحركة وإسرائيل.

وقال أبو مرزوق، إن الصليب الأحمر تقدم بطلب لحماس، لتقديم الدواء لأسرى الحرب عند حماس، وكانت 140 صنفًا.

وواصل عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "وضعنا عدّة شروط هي مقابل كل علبة دواء، ألف لأبناء شعبنا، وتوفير الدواء عبر دولة نثق فيها، ويضع الصليب الأحمر الدواء في 4 مستشفيات تغطي جميع مناطق قطاع غزة، -بما فيها أدوية الأسرى-، وإدخال مزيد من المساعدات والغذاء، ومنع تفتش شحنات الأدوية من قبل جيش العدو الاسرائيلي".

وأكد ان فرنسا طلبت توفير الدواء، ورفضت حماس طلبها لعدم ثقتها في الحكومة الفرنسية لمواقفها الداعمة للاحتلال الإسرائيلي ووقوفها أمام تطلعات شعبنا بالحرية والعودة.

موسى أبو مرزوق حماس أدوية حركة المقاومة الإسلامية إسرائيل طوفان الأقصى

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