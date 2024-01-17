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BBC

بلينكن: هناك فرصة لاندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط

12:30 م الأربعاء 17 يناير 2024

أنتوني بلينكن

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وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، وجود احتمالية وفرصة كبيرة لاندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران كان خطأ.

وقال بلينكن خلال جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "يجب تطوير السلطة الفلسطينية وتوحيدها، والدولة الفلسطينية بحاجة إلى هيكل حكومي يمنح الناس ما يريدون ويعمل مع إسرائيل".

وأكد على ضرورة زيادة المساعدات إلى غزة، مشددا على الدور الذي يجب أن تلعبه إسرائيل في تخفيف المعاناة الإنسانية.

وقال إن ما نراه في غزة أمر صادم والمعاناة تفطر قلبه- على حد تعبيره- وتساءل ما الذي يجب فعله؟

أنتوني بلينكن الشرق الأوسط انسحاب الولايات المتحدة الاتفاق النووي إيران المنتدى الاقتصادي العالمي

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