إعلان

BBC

تركيا: عمليات متزامنة في 7 ولايات ضد حزب العمال الكردستاني

12:22 م الأربعاء 17 يناير 2024

علي يرليكايا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أنقرة - (د ب أ)

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، اليوم الأربعاء، تدمير 18 مخبأ تابع لتنظيم "حزب العمال الكردستاني" (بي كي كي)، في عمليات أمنية بالتزامن في 7 ولايات، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية.

وأضاف يرليكايا في تدوينة له عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن "قوات الأمن وبالتعاون مع قيادة قوات الدرك (الجندرما)، أطلقت عملية "الأبطال 44" بالتزامن في 7 ولايات أبرزها هطاي، وبينجول، وسيرت، وشرناق وديار بكر".

وأوضح أن العمليات الأمنية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

كما تم تدمير 18 مخبأ للتنظيم المحظور، إلى جانب ضبط مستلزمات ومعدات مستخدمة في المتفجرات والهجمات الإرهابية.

يرليكايا شدد على أن مواصلة عمليات مكافحة الإرهاب ليل نهار وفي كل المواسم دون توقف.

علي يرليكايا حزب العمال الكردستاني تركيا عمليات أمنية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بلينكن: هناك فرصة لاندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* سعر الدولار في السوق السوداء يقفز فوق 59 جنيها لأول مرة بمصر
* بنوك توضح سبب عدم إعلان حد للسحب النقدي بالخارج من "كريدت كارد
* أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
* الرئيس السيسي يحذر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة