وثائق تكشف استعدادات زعماء العالم لحرب عالمية ثالثة

(مصراوي)

حذرت وثائق من وزارة الدفاع الألمانية، من احتمال التصعيد في الجناح الشرقي لحلف الشمال الأطلسي "الناتو" مع روسيا، خلال العام المقبل.

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، الوثائق السرية التي تزعم أن بعض زعماء العالم يستعدون لاحتمالية شن موسكو حرباً عالمية ثالثة.

وذكرت صحيفة الألمانية أن القوات المسلحة في أوروبا تستعد لهجوم من المحتمل أن تشنه روسيا على أوروبا الشرقية. ولفتت إلى أن هذا الهجوم قد يشمل هجوماً إلكترونياً.

وتتصاعد المخاوف من احتمالية توسع الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير 2022، إلى دول أخرى في أوروبا، لاسيما ألمانيا والسويد، ففي الوقت الذي تستعد فيه ستوكهولم للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تصاعدت تحذيرات حول اندلاع حرب في البلد الأوروبي، بينما يستعد الحلف لأكبر مناورة عسكرية له بعد انتهاء الحرب الباردة.

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