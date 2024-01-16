سقوط قذائف إسرائيلية داخل مجمع ناصر الطبي في خانيونس بغزة

مصراوي

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، سقوط قذائف نتيجة استهداف إسرائيلي داخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقبل قليل وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع ناصر الطبي، بعد سلسلة غارات شنها الاحتلال على منازل غرب خان يونس.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيبدأ نقل الأدوية للأسرى الإسرائيليين في غزة اعتبارا من غد الأربعاء.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية القطرية، إنه تم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس يسمح بدخول الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى غزة، مقابل إيصال الأدوية إلى الأسرى لدى حماس.