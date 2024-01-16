بايدن يدعو قادة بالكونجرس لاجتماع لبحث تمويل إضافي لإسرائيل

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قالت وكالة رويترز للأنباء، إن الرئيس الأمريكي يدعو قادة بالكونغرس إلى اجتماع بالبيت الأبيض لبحث تمويل إضافي لأوكرانيا وإسرائيل.

ودعا الرئيس جو بايدن قادة الكونجرس إلى البيت الأبيض، لحضور اجتماع يوم الأربعاء، لمناقشة المفاوضات الجارية حول مشروع قانون الإنفاق على الأمن القومي لمساعدة أوكرانيا والأولويات الأخرى.

وأمضى مفاوضو مجلس الشيوخ شهورًا في مناقشة اتفاق محتمل من الحزبين لإضافة قيود جديدة على سياسة الحدود والهجرة إلى طلب بايدن التكميلي بمبلغ 100 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وأمن الحدود. هذه المفاوضات لم تسفر بعد عن صفقة.

ومن بين المتوقع حضورهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل ورئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز.

من المتوقع أيضًا أن يحضر قادة اللجان الرئيسية، بما في ذلك أولئك الذين يرأسون لجان الاعتمادات.