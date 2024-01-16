جانتس يطالب نتنياهو باتخاذ قرارات بشأن محور فيلادلفيا

مصراوي

طالب عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ قرارات بشأن محور فيلادلفيا ومستقبل غزة وأهداف الحرب المعلنة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن نتنياهو أبلغ رؤساء مستوطنات غلاف غزة توقعه باستمرار الحرب خلال عام 2025.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فإن تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تفيد بوجود 5700 فتحة نفق على الأقل في غزة، طول الأنفاق بغزة يتراوح من 500 إلى 700 كلم.

وأعلنت الخارجية القطرية، التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس يسمح بدخول الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى غزة، مقابل إيصال الأدوية إلى الأسرى لدى حماس.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري،اليوم الثلاثاء، عن نجاح وساطة قطر بالتعاون مع فرنسا في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً وتضرراً، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها الأسرى في القطاع.