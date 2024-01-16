الصحفي وائل الدحدوح يصل قطر لتلقي العلاج

مصراوي

وصل الصحفي ومراسل قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح إلى العاصمة القطرية الدوحة لتلقي العلاج، بعد إصابته في غارة إسرائيلية استهدفته وزميله المصور سامر أبو دقة في خانيونس، ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة في يده واستشهاد زميله سامر.

وأعلنت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء، وصول الصحفي الفلسطيني ومدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، إلى معبر رفح عقب مغادرته قطاع غزة للعلاج.

وتعرض الصحفي وائل الدحدوح لعدة أزمات خلال تغطية الحرب الحالية على قطاع غزة، منها استشهاد عدد من أفراد عائلته بينهم زوجته ونجله محمود وطفلته شام وحفيده آدم باستهداف منزل نزحوا إليه في مخيم النصيرات، فيما استشهد نجله حمزة الدحدوح، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارته بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.