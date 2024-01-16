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BBC

إسرائيل توافق على دخول الأدوية والمساعدات إلى غزة مقابل شرط واحد

09:46 م الثلاثاء 16 يناير 2024

ماجد بن محمد الأنصاري

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مصراوي

أعلنت الخارجية القطرية، التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس يسمح بدخول الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى غزة، مقابل إيصال الأدوية إلى الأسرى لدى حماس.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري،اليوم الثلاثاء، عن نجاح وساطة قطر بالتعاون مع فرنسا في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً وتضرراً، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها الأسرى في القطاع.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية " قنا"، أن الأدوية والمساعدات سترسل غداً إلى مدينة العريش، على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة.

وأكدت الخارجية القطرية، استمرار الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

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