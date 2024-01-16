مستشار الأمن القومي الأمريكي: حماس هي التي اختارت أن تشمل أرض المعركة المدنيين

مصراوي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، إن الولايات المتحدة تعمل على صد عدوان الحوثيين في البحر الأحمر.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي اليوم الثلاثاء، إن حماس هي التي اختارت أن تشمل أرض المعركة المدنيين، مؤكدا على أنّ الولايات المتحدة تعمل على مسار التطبيع مع شركائها في المنطقة.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: "سنواصل العمل من أجل تأمين الإفراج عن الأسرى وضمان وصول الغذاء إلى الشعب الفلسطيني، كما أن مستقبل غزة لا يمكن أن يشمل الإرهاب ويجب ضمان سلامة وأمن إسرائيل".

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي: "على العالم بأسره أن يستجيب للأزمة في منطقة البحر الأحمر، ونحن نعرف أن الحوثيين سيستمرون في محاولة تقويض الحركة في البحر الأحمر".