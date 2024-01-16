إعلان

BBC

مستشار الأمن القومي الأمريكي: حماس هي التي اختارت أن تشمل أرض المعركة المدنيين

08:08 م الثلاثاء 16 يناير 2024

مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، إن الولايات المتحدة تعمل على صد عدوان الحوثيين في البحر الأحمر.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي اليوم الثلاثاء، إن حماس هي التي اختارت أن تشمل أرض المعركة المدنيين، مؤكدا على أنّ الولايات المتحدة تعمل على مسار التطبيع مع شركائها في المنطقة.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: "سنواصل العمل من أجل تأمين الإفراج عن الأسرى وضمان وصول الغذاء إلى الشعب الفلسطيني، كما أن مستقبل غزة لا يمكن أن يشمل الإرهاب ويجب ضمان سلامة وأمن إسرائيل".

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي: "على العالم بأسره أن يستجيب للأزمة في منطقة البحر الأحمر، ونحن نعرف أن الحوثيين سيستمرون في محاولة تقويض الحركة في البحر الأحمر".

جاك سوليفان الولايات المتحدة مستشار الأمن القومي الأمريكي الحوثيين البحر الأحمر اليمن حماس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فصائل عراقية تستهدف هدفًا حيويّا في الأراضي المحتلة بصاروخ كروز

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

تريند الآن.. الجمهور يعلق على انفصال ياسمين والعوضي
* الصغرى 11 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)
* بسبب شح الدولار.. بنوك توقف خدمة السحب النقدي خارج مصر من "كريدت كارد"