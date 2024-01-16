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BBC

الحوثيون: قواتنا استهدفت سفينة كانت متجهة لإسرائيل

07:29 م الثلاثاء 16 يناير 2024

يحيي سريع

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مصراوي

قال يحيى سريع الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين: قواتنا استهدفت سفينة كانت متجهة لموانئ فلسطين المحتلة.

وتابع المتحدث باسم الحوثيين، خلال مؤتمر صحفي، أننا " استهدفنا السفينة زوغرافيا التي كانت متجهة لموانئ فلسطين المحتلة"

وأكد استمرار الجماعة اتخاذ كافة الإجراءات لتأكيد تضامننا مع الشعب الفلسطيني".

وقالت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن دبلوماسيين، إن دول الاتحاد الأوروبي أعطت الضوء الأخضر لمهمة بحرية من أجل حماية السفن في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق اليوم، قال أحد المسؤولين الأمريكيين إن القوات الأمريكية قصفت مواقع في اليمن تابعة للحوثيين صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت صنعاء.

وتابع المسؤول الأمريكي في حديثه للجزيرة، أن الضربة الأمريكية استهدفت ٤ صواريخ بالستية تابعة للحوثيين كانت معدة للإطلاق.

وأضاف المسؤول الأمريكي للجزيرة، أن الضربة الأمريكية جاءت بعد استهداف الحوثيين أمس الإثنين، ناقلة الحاويات جيبرلتار إيغل.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن هيئة التجارة البحرية البريطانية قولها، بورود تقرير عن حادثة على مسافة 100 ميل بحري شمال غرب الصليف باليمن.

وقال مصدر ملاحي يمني قوات جماعة أنصار الله الحوثيين، استهدفت سفينة جديدة اليوم في البحر الأحمر.

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