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BBC

رويترز: الاتحاد الأوروبي يعلن تنفيذ مهمة بحرية لحماية السفن بالبحر الأحمر

06:37 م الثلاثاء 16 يناير 2024

الاتحاد الأوروبي يبحث إرسال قوة بحرية لحماية السفن

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مصراوي

قالت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن دبلوماسيين، إن دول الاتحاد الأوروبي أعطت الضوء الأخضر لمهمة بحرية من أجل حماية السفن في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق اليوم، قال أحد المسؤولين الأمريكيين إن القوات الأمريكية قصفت مواقع في اليمن تابعة للحوثيين صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت صنعاء.

وتابع المسؤول الأمريكي في حديثه للجزيرة، أن الضربة الأمريكية استهدفت ٤ صواريخ بالستية تابعة للحوثيين كانت معدة للإطلاق.

وأضاف المسؤول الأمريكي للجزيرة، أن الضربة الأمريكية جاءت بعد استهداف الحوثيين أمس الإثنين، ناقلة الحاويات جيبرلتار إيغل.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن هيئة التجارة البحرية البريطانية قولها، بورود تقرير عن حادثة على مسافة 100 ميل بحري شمال غرب الصليف باليمن.

وقال مصدر ملاحي يمني قوات جماعة أنصار الله الحوثيين، استهدفت سفينة جديدة اليوم في البحر الأحمر.

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