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BBC

تلجراف: السفينة اليونانية التي استهدفها الحوثيين كانت تتجه لإسرائيل

05:07 م الثلاثاء 16 يناير 2024

الحوثيون يستهدفون سفينة يونانية أرشيفية

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مصراوي

قالت صحيفة التلجراف البريطانية عن مصدر: السفينة اليونانية التي استهدفها الحوثيون كانت تبحر من فيتنام لإسرائيل وهي خالية من البضائع.

نقلت وكالة رويترز عن هيئة التجارة البحرية البريطانية قولها، بورود تقرير عن حادثة على مسافة 100 ميل بحري شمال غرب الصليف باليمن.

وقال مصدر ملاحي يمني قوات جماعة أنصار الله الحوثيين، استهدفت سفينة جديدة اليوم في البحر الأحمر.

وفيما سبق قال المتحدث العسكري للحوثيين، إننا نفذنا عملية استهدفت سفينة أمريكية بخليج عدن انتصارا لغزة وردا على العدوان الأمريكي على بلدنا.

وأضاف المتحدث العسكري، أن السفن الأمريكية والبريطانية أهدافا عسكرية ضمن أهدافنا، موضحا أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة.

وتابع المتحدث العسكري، أننا مستمرون في عملياتنا العسكرية بالبحر الأحمر حتى يتوقف العدوان على غزة، مؤكدا على حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

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