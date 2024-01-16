الأمم المتحدة: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لـ الفلسطينيين

كتبت- ندى محرم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الثلاثا، إلى "وقف إطلاق النار الإنساني الفوري"، لضمان دخول المساعدات الإنسانية وتسهيل إطلاق سراح الأسرى.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات صحفية: "نواصل الدعوة إلى لوصول المساعدات الإنسانية السريع والآمن دون عوائق وواسع النطاق والمستمر إلى غزة وعبرها"، مضيفا أنه "لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي الذي يلحق بالشعب الفلسطيني".

وأكد أنه كلما طال أمد الصراع في غزة، زاد خطر التصعيد في قطاع غزة، وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24285 شهيدا و61154 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.