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BBC

السعودية تعلن شرطها الوحيد للاعتراف بدولة إسرائيل

04:21 م الثلاثاء 16 يناير 2024

الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود

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مصراوي

قال فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إن المملكة قد تعترف بإسرائيل إذا تم حل الأزمة الفلسطينية.

وتابع وزير الخارجية السعودي خلال منتدى دافوس الاقتصادي، "قلقون تجاه التوترات في البحر الأحمر والأمن في الإقليم بشكل عام".

وأكد أنه يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري في غزة، فإن الحرب تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة، وخفض التصعيد في البحر الأحمر أولوية.

أوضح وزير الخارجية السعودية، أن المملكة لا تجد أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد، وعلى المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لوقف الحرب في غزة.

وأشار إلى أن أولوية المملكة هي إيجاد مسار لخفض التصعيد وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة.

فيصل بن فرحان السعودية إسرائيل الاعتراف بدولة إسرائيل حل الأزمة الفلسطينية منتدى دافوس الاقتصادي

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