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BBC

المقاومة تنشر مشاهد لـ"درون" إسرائيلية استولت عليها شمال غزة

03:57 م الثلاثاء 16 يناير 2024

كتائب القسام

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مصراوي

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مشاهد لطائرة "درون" إسرائيلية تم الاستيلاء عليها أثنـاء مهمة استخباراتية لها وسط شمال قطاع غزة.

وفيما سبق قالت القسام، إنه بعد عودة مجاهديها من مناطق الاشتباك، أكدوا استهداف ناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

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