المقاومة تنشر مشاهد لـ"درون" إسرائيلية استولت عليها شمال غزة

مصراوي

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مشاهد لطائرة "درون" إسرائيلية تم الاستيلاء عليها أثنـاء مهمة استخباراتية لها وسط شمال قطاع غزة.

🚨🔥 كتائب القسام تعرض مشاهد لطائرة "درون" صهيونية تم الاستيلاء عليها أثنـاء مهمة استخباراتية لها وسط شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/7ITd45GAvc — نشّاب | Nashab 🇯🇴 (@Nashab_32) January 16, 2024

وفيما سبق قالت القسام، إنه بعد عودة مجاهديها من مناطق الاشتباك، أكدوا استهداف ناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.