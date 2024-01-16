صور وفيديو| "بلال" يضرب جزيرة موريشيوس ويتسبب فى إغلاق المقار الحكومية

كتب- مصراوي

رفعت جزيرة موريشيوس حالة التأهب القصوى، إذ أصدرت أوامر للمواطنيين بالبقاء في منازلهم واللجوء لأماكن آمنة، بسبب إعصار "بلال"، الذي ضرب الجزيرة مصحوبًا بأمطار غزيرة، وتسبب في مقتل شخص واحد حتى الآن.

وقالت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات فى موريشيوس أصدرت أوامر للمواطنين بالبقاء فى منازلهم واللجوء إلى أماكن آمنة، مشيرة إلى أن الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار غمرت العشرات من السيارات في شوارع العاصمة "بورت لويس"، كما تسبب فى إغلاق البنوك والمكاتب الحكومية والمحال التجارية بالإضافة إلى المطارات حتى إشعار آخر.

إعصار "بلال"، الذي ضرب جزيرة ريونيون الفرنسية -تبعد عن موريشيوس نحو 200 كم- تسبب في أضرار محدودة بفضل الإجراءات التي اتخذتها المحافظة في اتجاه المنبع، ولم تسلم موريشيوس، التي هطلت عليها أمطار غزيرة لم تكن تتوقعها.

تقول جولي البالغة من العمر 28 عاماً، والتي تعيش في شمال الجزيرة، "لقد صدمنا "، مثل جميع السكان، ذهب المسؤول التنفيذي الشاب إلى العمل صباح الاثنين، معتمدًا على إنذار الدرجة الأولى الذي أصدرته السلطات، نحو الساعة 10 صباحًا، ارتفع المستوى إلى الدرجة الثانية.

وتابعت أنه في الساعة 1 بعد الظهر، رفع إلى الدرجة الثالثة، وتم استدعاء جميع مواطني موريشيوس للعودة إلى منازلهم، "وكانت تلك بداية الجحيم". "الدرجة الثالثة تمنحك 3 ساعات للوصول إلى المنزل عدت عبر الطريق الساحلي الذي غمرته المياه بالكامل، وسقطت مقذوفات على سيارتي".»

وفي منتصف النهار تقريبًا، أعلن مطار موريشيوس الدولي إغلاقه حتى إشعار آخر، وأغلقت البنوك والمكاتب الحكومية والشركات الخاصة الأخرى أبوابها، وفي غضون ساعات، تحولت شوارع العاصمة بورت لويس إلى سيول من المياه الموحلة، جرفت السيارات في طريقها، إذ توفي رجل يبلغ من العمر 50 عاما بعد سقوطه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو مئة مركبة أصيبت بأضرار، وفيما يتعلق بالبنية التحتية، لم يعد 42% من السكان لديهم إنترنت، و40% من خطوط الاتصالات خارج الخدمة، و32% من المنازل بدون كهرباء، و17% لديهم وصول معقد أو مستحيل إلى المياه، و7% لم يعودوا يستقبلون الراديو "، فضلًا عن تأثر شبكة الطرق بالانهيارات الأرضية والانهيارات الطينية وسقوط الأشجار التي اقتلعتها الرياح.