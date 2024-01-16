الطيران الحربي الإسرائيلي يشن 15 غارة على جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين على الحدود الجنوبية بالأسلحة الصاروخية.

وقال "حزب الله"، في بيان صحفي: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية صباح اليوم تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي شرق مستوطنة إفن مناحم بالأسلحة الصاروخية".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت منطقة " وادي السلوقي " جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي مركز استهدف المنطقة نفسها، بحسب ما أعلنت قناة " المنار" المحلية التابعة لحزب الله.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بأكثر من 15 غارة أطراف بلدة "حولا"، و"وادي السلوقي"، و"وادي الحجير"، وطريق بلدتي "رب ثلاثين" و"الطيبة" جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وتعرضت بلدات كفركلا وتلة المطران وميس الجبل و حولا، في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.