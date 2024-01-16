بعد ضربات إيران.. العراق يرد على أنباء استهداف مقر تابع للموساد الإسرائيلي

مصراوي

قال مستشار الأمن القومي العراقي، إن الادعاءات بشأن استهداف مقر تابع للموساد الإسرائيلي لا أساس لها من الصحة.

وتابع مستشار رئيس الوزراء العراقي خلال حديثه لقناة الجزيرة، أنه على إيران احترام السيادة العراقية وتجاوزاتها غير مقبولة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن استهداف بعض الأماكن في مدينة أربيل شمال العراق بصواريخ بعيدة المدى.

وتابع الحرس الثوري الإيراني: "قصفنا بصواريخ باليستية مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران في مدينة أربيل شمال العراق".

وقال مصدر أمني كردي، إن القنصلية الأمريكية في أربيل تعرضت لهجوم بصواريخ بعيدة المدى وذات قدرة تدميرية كبيرة، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وأعلنت وسائل إعلام عراقية تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار أربيل الدولي، بسبب الهجوم صواريخ على بعض مناطق المدينة.

وسمع دوي انفجارات في مدينة أربيل العراقية وأنباء عن سقوط عدة صواريخ حسبما أعلنت سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

وحسب وسائل إعلام عراقية، فقد سمع دوي 8 انفجارات في أربيل في شمال العراق وأنباء عن سقوط عدة صواريخ، كانت تستهدف قاعدة للتحالف الدولي في مطار أربيل

كما تابعت وسائل الإعلام العراقية أن صفارات الإنذار تدوي في محيط القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الدولي نتيجة القصف الصاروخي.