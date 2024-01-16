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BBC

زيلينسكي يجدد طلب انضمام بلاده إلى الناتو على هامش منتدى دافوس

02:22 م الثلاثاء 16 يناير 2024

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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دافوس - (د ب أ)

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طلب انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، خلال اجتماع مع أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرج، في منتجع دافوس بسويسرا.

وقال زيلينسكي لستولتنبرج، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إنه يتوقع أن يتخذ الناتو هذا العام، قرارات من شأنها أن تجعل بلاده أقرب إلى الانضمام إلى التحالف الدفاعي.

كما أطلع الزعيم الأوكراني ستولتنبرج على الوضع على خط المواجهة، بحسب ما ورد في بيان صدر عن مكتب زيلينسكي الرئاسي، وشكره على دعم الناتو المستمر.

وأكد زيلينسكي على أهمية تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، في مواجهة القصف الروسي الأخير للمدن الأوكرانية.

فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني انضمام أوكرانيا إلى الناتو غزو روسيا لأوكرانيا منتدى دافوس

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