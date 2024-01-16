قطر: شحنات الغاز المُسال ستتأثر بانعدام الأمن في البحر الأحمر

الدوحة - (ا ف ب)

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الثلاثاء، إن شحنات الغاز الطبيعي المُسال ستتأثر بالهجمات التي تبلبل حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وأضاف آل ثاني أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية إن "الغاز الطبيعي المُسال. على غرار أي شحنات تجارية أخرى. سيتأثر بذلك"، في إشارة إلى التوتر القائم في منطقة البحر الأحمر عقب استهداف الحوثيين اليمنيين سفنًا تجارية تضامنًا مع قطاع غزة الذي يشهد حربًا بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر.

هذا واستهدف الحوثيون أمس سفينة أمريكية في خليج عدن ردًا على الغارات الأمريكية البريطانية على مواقع في اليمن قبل أسبوع، ولدعم الفلسطينيين على خلفية الحرب في غزة

بدورها، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط أن صاروخًا بالستيًا أصاب سفينة حاويات مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم جزر مارشال في جنوب البحر الأحمر.