قطر تؤكد استمرار وساطتها المشتركة لوقف الحرب في غزة

مصراوي

قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء يؤكد استمرار وساطة قطر المشتركة لوقف الحرب في غزة فورا.

وتابع الأنصاري خلال مؤتمر صحفي، رئيس مجلس الوزراء يؤكد ضرورة حماية المدنيين في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع من دون عوائق.

ولفت إلى أنه تم إجلاء 401 شخص من حملة الإقامة القطرية والحالات الخاصة والمرضى من قطاع غزة.

وأوضح أن إجمالي المساعدات القطرية التي وصلت إلى مدينة العريش المصرية في طريقها إلى غزة 1897 طنا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أن يتخذ قرارا واضحا في الضغط لوقف الحرب في غزة فورا.

وأشار إلى أنه لا يمكن التعامل مع مسألة التوتر في البحر الأحمر بشكل منفصل عن الحرب في غزة وتطوراتها.